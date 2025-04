Galípolo reforça que BC tem ampliado cobertura das projeções com boletim Focus e Firmus

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou nesta segunda-feira, 7, durante cerimônia de abertura da premiação Top 5, a importância das projeções da pesquisa Focus para a leitura do cenário econômico atual. Ele destacou a dificuldade de se projetar variação de índices, especialmente em um momento de grandes incertezas, como o atual. "O tema da incerteza e volatilidade parece estar um pouco mais espalhado no mundo", frisou.

Galípolo mencionou ainda a ampliação do escopo de estimativas com as quais o BC trabalha a partir da criação do boletim Firmus. "Durante muito tempo havia crítica que BC só ouvia a 'Faria Lima' e não tinha um aspecto mais amplo", relembrou.