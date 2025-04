China prepara 'esforços extraordinários' para compensar efeito das tarifas dos EUA

O Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista da China, informou nesta segunda-feira, 7, que os formuladores de políticas do país estão preparados para lidar com as tarifas dos Estados Unidos com ferramentas que incluem flexibilização monetária e fiscal.

Segundo a publicação, o banco central chinês (PBoC) poderá cortar as taxas de juros a qualquer momento, caso necessário, e a China tem espaço para deixar o déficit orçamentário aumentar.