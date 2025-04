Canadá questiona tarifas dos EUA sobre veículos e autopeças na OMC

O Canadá abriu nesta segunda-feira, 7, uma disputa formal na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os Estados Unidos, em reação à imposição de tarifas de 25% sobre importações de automóveis e autopeças canadenses.

Segundo o governo canadense, as medidas adotadas por Washington violam compromissos assumidos pelos EUA no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, na sigla em inglês).