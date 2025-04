Apple planeja enviar mais iPhones da Índia para os EUA como possível solução para tarifas

Segundo essas pessoas, a medida é um paliativo de curto prazo, enquanto a Apple tenta obter uma isenção das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump - algo que o CEO da companhia, Tim Cook, já conseguiu durante o primeiro mandato do republicano.

A Apple pretende aumentar o envio de iPhones da Índia para os Estados Unidos como forma de compensar os altos custos das tarifas sobre produtos chineses, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

A avaliação interna é que o cenário atual é incerto demais para justificar mudanças estruturais nos investimentos de longo prazo da cadeia de suprimentos da empresa.

O novo pacote tarifário de Trump eleva as taxas sobre produtos chineses para pelo menos 54% e impõe uma alíquota de 26% sobre bens vindos da Índia. Nesta segunda, Trump ameaçou ampliar ainda mais as tarifas contra a China, caso o país não remova as medidas retaliatórias anunciadas após a divulgação dos planos tarifários dos EUA em 2 de abril. Fonte: Dow Jones Newswires.