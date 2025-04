Banqueiros deixam reunião no BC em SP sem falar com a imprensa

O presidente do conselho do BTG Pactual, André Esteves, o presidente do Santander Brasil, Mario Leão, e o presidente do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), Daniel Lima, deixaram o escritório do Banco Central, em São Paulo, no período da tarde deste sábado, 5.

Outros carros também saíram pela garagem da rua lateral do BC - os presidentes do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, e do Bradesco, Marcelo Noronha, além do presidente do BC, Gabriel Galípolo, que havia convocado a reunião, também estavam previstos na agenda. Ninguém falou com a imprensa.