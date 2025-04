Trump a investidores: 'este é um ótimo momento para ficar rico, mais rico do que nunca' nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 4, que "este é um ótimo momento para ficar rico, mais rico do que nunca" no país. Em publicação na Truth Social, o republicano endereçou a mensagem aos "muitos investidores que estão vindo para os EUA e investindo quantias enormes de dinheiro".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A declaração foi feita dois dias após o anúncio das tarifas recíprocas impostas pelos EUA sobre importações de diversos países, e um dia depois do maior tombo das bolsas de Nova York desde 2020, com o índice Nasdaq recuando quase 6%.

Assim como Trump, o conselheiro sênior da Casa Branca, Peter Navarro, já havia dito que as tarifas "não são negociáveis".

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, também reforçou que o presidente não pretende recuar nas sobretaxas.

Trump ainda celebrou os dados do relatório de empregos de março, o payroll, que registrou criação de vagas acima do esperado. "Ótimos números de emprego, muito melhores do que o esperado", escreveu. "Já está funcionando. Aguente firme, não podemos perder!!!"