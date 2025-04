Taxas de juros cedem acompanhando curva dos Treasuries, mas alta do dólar impõe limite

Os juros futuros se equilibraram entre a queda e a estabilidade ao longo da sessão, mostrando resiliência em comparação ao comportamento do real e das ações domésticas, que sucumbiram ao nervosismo externo. A decisão da China de retaliar os EUA replicando a tarifa de 34% às importações americanas deflagrou nova onda de pessimismo sobre a economia global, com queda nos rendimento dos Treasuries. Alinhada à curva americana, as taxas locais também caíram até o miolo da curva, mas em magnitude bem menor em função da disparada do dólar, que voltou a romper R$ 5,80. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,65%, de 14,786% no ajuste de ontem, e a do DI para janeiro de 2027, em 14,19%, de 14,40% ontem. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 14,03%, de 14,17%, tendo na mínima da sessão, a exemplo de outros contratos, cruzado a linha dos 14%, caindo a até 13,92%. As taxas para o DI para janeiro de 2027 e janeiro de 2029 encerraram a sessão no piso do ano. Em relação à sexta-feira passada, todas as taxas cederam, com destaque para as intermediárias.

O anúncio da China alimentou o temor da escalada tarifária, que derrubou as bolsas e as curvas globais pelo segundo dia, apesar do payroll dos EUA ter mostrado criação de postos de trabalho em março muito acima da esperada - 228 mil ante consenso de 140 mil. "É com o início das respostas dos países afetados que a gente vai conseguir compreender melhor os desdobramentos efetivos, porque vão refletir um novo equilíbrio global. O cenário é muito fluido, com pontas soltas, e há expectativa de queda de atividade e pressões inflacionárias de curto prazo, e bastante incidentes sobre os Estados Unidos", resumiu o diretor de Investimentos da Azimut Wealth Management, Leonardo Monoli. Os rendimentos dos Treasuries chegaram a ceder mais de 10 pontos-base, espelhando a busca por segurança e também a percepção de que o Federal Reserve poderia, para evitar uma recessão, ser mais agressivo no ciclo de queda de juros, justamente o que Trump parece estar buscando. "Corte os juros, Jerome, e pare de fazer política!", escreveu o republicano em publicação na rede Truth Social. O presidente do Federal Reserve, por sua vez, admitiu que, para ele, "atualmente, não há clareza do caminho apropriado para a política monetária". Depois disso, o recuo dos yields dos Treasuries perdeu força e a taxa da T-Note de 10 anos voltava a ser negociada em 4% no fim do dia. Para o Brasil, o efeito é indireto, na avaliação do diretor da Azimut, via queda dos preços de commodities. Hoje o petróleo voltou a tombar, em torno de 7%, com perdas de até 10% na semana. "A inflação doméstica pode arrefecer em parte devido à recente queda acentuada dos preços das commodities em reais, ainda que hoje o dólar tenha tido um gap para cima", disse. Para Monoli, caso o equilíbrio entre o preço do real do câmbio e as commodities mas prevaleça, pode ajudar o trabalho do Banco Central. "Nessa linha, o BC precisaria muito possivelmente de apenas mais um ajuste na Selic", avalia.