Secretário dos EUA diz confiar que mercados se recuperarão de choque com tarifaço de Trump

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse estar confiante de que os mercados vão se recuperar, embora a liquidação global deflagrada pelo tarifaço do governo Trump tenha continuidade nesta sexta-feira, 4.

"Empresas ao redor do mundo, incluindo no comércio, só precisam saber quais são as regras", disse Rubio, ao participa de uma reunião de ministros de Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas. "Assim que souberem quais são as regras, elas se ajustarão a essas regras," acrescentou.