Secretário do Tesouro dos EUA reforça compromisso do governo Trump com política do dólar forte

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi enfático ao tratar da política cambial. "Ninguém no mercado deveria ouvir qualquer pessoa falando sobre o dólar americano, exceto o presidente Trump ou eu", disse em entrevista. Ele reforçou o compromisso do governo com uma moeda forte. "Temos uma política de dólar forte e estamos colocando todos os ingredientes necessários para garantir que o dólar permaneça forte no longo prazo", afirmou.

Apesar de admitir que "pode haver flutuações" no curto prazo, garantiu que, com fundamentos econômicos sólidos, "o dólar vai se sair muito bem".