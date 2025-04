Secretário diz que queda em NY começou com DeepSeek, não com Trump, e descarta recessão

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, minimizou os temores sobre uma possível recessão no país e afirmou que a atual queda no mercado acionário não reflete um enfraquecimento estrutural da economia. Em entrevista ao apresentador Tucker Carlson, ele afirmou que "Wall Street já se deu muito bem, mas agora é a vez da 'main street'", destacando a prioridade do governo em fortalecer o que chamou de "economia real" do país.

Segundo Bessent, é comum que investidores confundam quedas em índices acionários com sinais de crise econômica. "Quando o mercado de ações cai, muita gente acha que é declínio econômico", afirmou. Ele atribuiu a recente baixa no mercado acionário, em especial aos papéis de tecnologia, ao anúncio do DeepSeek, um modelo de inteligência artificial da China, que trouxe uma "dose de realidade sobre a IA".