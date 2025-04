Queda em passagem desacelera inflação ao Consumidor no IGP-DI de março, diz FGV

O recuo de 10,38% do custo da passagem aérea ajudou a desacelerar a inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 4. No ranking de principais alívios individuais sobre a inflação, figuraram também maçã (-3,31%), xampu e creme (-1,25%), arroz (-1,21%) e tarifa de eletricidade residencial (-0,16%).

"No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), destacaram-se as retrações nas passagens aéreas, no arroz e na energia elétrica", destacou André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Quatro das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais brandas: Habitação (de 3,80% em fevereiro para 0,52% em março), Transportes (de 1,41% para 0,41%), Despesas Diversas (de 1,07% para 0,32%) e Vestuário (de 0,14% para -0,01%).

Por outro lado, as taxas foram mais elevadas nos grupos Educação, Leitura e Recreação (de -2,54% para -1,21%), Alimentação (de 1,02% para 1,19%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,38% para 0,56%) e Comunicação (de 0,28% para 0,32%).

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,46% em março, após um aumento de 0,48% em fevereiro. Dos 85 itens componentes do IPC, 40 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 64,52% em fevereiro para 62,58% em março.