Presidente do Fed diz que é incerto dizer qual é a trajetória correta para a política monetária

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse que é incerto dizer sobre qual é a trajetória correta para a política monetária do BC dos Estados Unidos, considerando o nível de incerteza, em rodada de perguntas e respostas ao participar da conferência do Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW), nesta sexta-feira, 4. "É muito cedo dizer qual é a postura monetária apropriada, é preciso monitorar. Acreditamos que estamos bem posicionados, mas a política monetária está modestamente restritiva", afirmou ao dizer que não é preciso ter pressa e que "há tempo".

Ele acrescentou que não vê uma "tensão" entre os objetivos do mandato duplo de pleno emprego e estabilidade de preços. "Nosso trabalho é fazer com que a economia retome para a estabilidade", comentou.