Preço médio de viagem para Fortaleza é o maior do Brasil, segundo ranking

No ranking dos dez destinos domésticos mais buscados pelos brasileiros durante o período do feriadão da Semana Santa e do Tiradentes, que ocorre dos dias 18 a 21 de abril, o preço médio da viagem para Fortaleza foi o mais caro do País, com R$ 3.137.

A pesquisa realizada pela empresa Kayak ainda apontou que a Cidade foi a sexta mais buscada, com uma demanda 110% maior do que a do ano passado.