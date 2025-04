MDIC destaca alta de vendas da agropecuária e indústria de transformação no 1º trimestre

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, destacou nesta sexta-feira, 4, que as exportações no primeiro trimestre tiveram alta nos setores de agropecuária, com 4,6%, e na indústria da transformação, com avanço de 5,6%. Na indústria extrativa, houve recuo de 16,7% nas vendas nos primeiros três meses do ano.

A maior parte da soja embarcada no primeiro trimestre foi vendida para a China. No total, as vendas do produto nos primeiros três meses do ano, no entanto, caíram 10,4%.