Lula fala em 'tomar medidas cabíveis' contra tarifaço de Trump

"É um país (o Brasil) que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor protecionismo, que não cabe mais hoje no mundo", disse ele, durante evento que marcou os dois anos de governo. "Diante da decisão dos EUA de impor sobretaxa, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e trabalhadores brasileiros."

Governos reagiram nesta quinta-feira, 3, à imposição de novas tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai tomar "todas as medidas cabíveis" para defender o País e que não bate continência para nenhuma outra bandeira "que não seja a verde a amarela".

O pacote espanhol inclui € 6 bilhões (R$ 37,2 bilhões) em empréstimos públicos para empresas afetadas pelas tarifas e mais € 400 milhões (R$ 2,47 bilhões) para fortalecer a indústria automotiva.

Canadá

Também o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, tratou ontem do tema. Ele disse que seu país vai reforçar os laços com outros parceiros comerciais. "Parceiros confiáveis são mais importantes do que nunca com as tarifas de Donald Trump", disse.