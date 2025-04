IBGE já visitou 35,6% dos lares selecionados para a POF em 36,5% do tempo previsto para coleta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O IBGE ressalta que já se passou 36,5% do tempo do tempo destinado ao trabalho de campo. No aviso sobre a divulgação do balanço parcial, o instituto mencionará que a iniciativa tinha como objetivo aumentar o apoio de órgãos públicos e privados, de entidades e de gestores estaduais e municipais aos servidores durante o trabalho de coleta de dados da amostra de mais de 103 mil famílias brasileiras.

"Das 52 semanas, já se passaram 19 semanas", contabilizou o gerente da POF, Leonardo Santos de Oliveira.

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, não participou da divulgação do balanço parcial da POF, mas gravou um vídeo em que faz um apelo à população para que "receba bem" os trabalhadores do instituto durante a coleta de dados em campo.

"Atenda bem os pesquisadores do IBGE, que o IBGE retribui com informações precisas sobre o Brasil", pede Pochmann, na gravação.