Fitch eleva rating da Latam de 'BB-' para 'BB' e mantém perspectiva positiva

A Fitch Ratings elevou os IDRs (Issuer Default Ratings - Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda Estrangeira e Local da Latam de "BB-" para "BB". O Rating Nacional de Longo Prazo subiu de "BBB+(cl)" para "A(cl)" e as emissões locais não garantidas e subordinadas de "BBB(cl)" para "A-(cl)". A perspectiva para as classificações manteve-se estável.

"A elevação reflete a melhoria das métricas de crédito da Latam impulsionadas pela crescente lucratividade, geração de fluxo de caixa operacional e pagamento de dívida, bem como melhorias na flexibilidade financeira", afirma a Fitch.