EPR reverte prejuízo e tem lucro de R$ 452,3 mi em 2024, com 3 mil km de rodovias sob concessão

A EPR, plataforma de investimentos em infraestrutura especializada em concessões de rodovias, somou lucro líquido de R$ 452,3 milhões em 2024. Com isso, reverteu o resultado líquido negativo de R$ 19,7 milhões registrado em 2023, primeiro ano de operação da joint venture entre o grupo de infraestrutura Equipav e a gestora Perfin.

A EPR fechou 2024 com 3 mil quilômetros sob concessão após iniciar a operação da EPR Litoral Pioneiro, EPR Vias do Café, cujo contrato foi iniciado em 2023, e EPR Via Mineira. Também no ano passado venceu o leilão do Lote 6, no Paraná, cujo contrato será assinado e a operação iniciada no primeiro semestre de 2025. O portfólio inclui ainda as concessões EPR Sul de Minas e EPR Triângulo, que começaram a operar em 2023.