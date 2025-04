Bolsas de NY têm forte queda, em dia de aversão ao risco; Nasdaq cai mais de 5%

As bolsas de Nova York aprofundaram a tendência de queda no início da tarde desta sexta-feira, 4, com o índice Nasdaq chegando a recuar mais de 5%. A sessão é marcada pelo sentimento de aversão ao risco nos mercados depois do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, 2.

A China iniciou as retaliações às sobretaxas norte-americanas com o anúncio de que taxará as importações do país em 34%.