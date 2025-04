BC atualiza agenda de Galípolo e inclui reunião extraordinária do CMN

A agenda oficial também mostra que Galípolo se reuniu com servidores do BC pela manhã, em Porto Alegre, das 9h30 às 13 horas.

O Banco Central atualizou a agenda oficial do presidente da instituição, Gabriel Galípolo, nesta sexta-feira, 4. O principal compromisso adicionado foi uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN), das 14h30 às 15 horas.

Das 15h30 às 16h15, ele tem um encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Quando foi divulgada, na noite da quinta-feira, a agenda previa que Galípolo teria apenas despachos internos em Porto Alegre.