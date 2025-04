Artesanato vai movimentar mais de R$ 600 mil no Ceará em 2 dias, diz Federação

EUSÉBIO-CE, BRASIL, 04.04.2025: Terrazo Shopping é palco da Rodada de Negócios do Artesanato. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Rodada de Negócios do Artesanato pode movimentar mais de R$ 600 mil em dois dias no Ceará, segundo a presidente da Federação das Cooperativas e Associações de Artesãos do Estado (Fecarce), Angelice Custódio. O evento, realizado entre os dias 3 e 4 de abril, teve como sede o Terrazo Shopping, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Para o artesão, tudo é aprendizado e é preciso se aperfeiçoar sempre, mas algo de que não abre mão é retratar o nordestino e a cultura do sertão. Nas prateleiras, é possível ver a representação de diversos agricultores, assim como objetos típicos da Região. No entanto, avalia que o comércio não é valorizado. "Muitas pessoas entendem o valor do artesanato, mas outras não compreendem o porquê de uma peça custar um determinado valor. Por exemplo, uma escultura como essa, feita à mão e trabalhada na madeira, leva dias para ser concluída. Só que algumas pessoas olham e acham o preço alto sem considerar todo o tempo e esforço que foram investidos."



Apesar disso, afirma que o artesanato é sua vida. "Aqui é onde coloco minha cabeça no lugar, onde tiro o estresse. Se estou estressado, basta pegar um formão e um pedaço de madeira, que o estresse vai embora. Para mim, é uma terapia. Mais do que um trabalho, é uma paixão."

Conforme os últimos dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o setor movimentou aproximadamente R$ 3,8 milhões em 2022 no Ceará. No Brasil, o número chega a mais de R$ 100 bilhões por ano. Em relação às exportações, não há uma nomenclatura para artesanato na plataforma Comex Stat, contudo, o Estado comercializou US$ 2.329.858 em 2024, entre artefatos de cerâmicas, couro, como bolsas, materiais de madeira, brinquedos, redes, acessórios de vestuário diversos, como cintos e chapéus trançados, estatuetas e esculturas.

Nesse sentido, a presidente da Fecarce, Angelice Custódio, pontua que o evento é essencial para promover a inclusão e o desenvolvimento econômico das comunidades artesanais, assim como faz o público entender que vale a pena investir no artesanato. "Muitas pessoas ainda têm preconceito, acham que não combina com a decoração moderna. Mas, pelo contrário, artesanato dá estilo e personalidade a uma casa. Queremos mostrar que você pode se vestir com crochê e renda e continuar elegante. Não é preciso comprar apenas de grandes marcas. Você pode adquirir diretamente do produtor e levar uma peça autêntica e de qualidade."

Por outro lado, Cattleya Guedes, gestora de economia criativa do Sebrae/CE, avalia que é uma oportunidade de criar parcerias comerciais e expandir o mercado.