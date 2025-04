Tarifas de Trump afetam ações de fabricantes de agroquímicos

Temores de que o plano tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possa causar mais turbulência no setor agrícola afetaram as ações de fabricantes de agroquímicos. As ações de empresas como FMC e Corteva - que fornecem agrotóxicos e sementes para agricultores - caíram ontem no after hours em Nova York.

Organizações do setor agrícola alertaram que tarifas retaliatórias sobre produtos agrícolas dos EUA podem pressionar as cotações do milho, da soja e de outras commodities, prejudicando a capacidade dos agricultores de investir em sementes e pesticidas de alta tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.