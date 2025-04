Tarifaço de Trump deve apoiar deflação e incentivar flexibilização monetária na China, diz ING

A política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tende a causar uma pressão deflacionária na China, o que pode incentivar o banco central do país (PBoC, na sigla em inglês) a flexibilizar a política monetária ao longo do ano, avalia o ING em relatório.

O banco aponta que, com o anúncio tarifário feito por Trump, as alíquotas para produtos chineses comercializados nos EUA podem chegar a 54%. "Isso nos aproxima do cenário de pior caso que Trump ameaçou durante a campanha eleitoral", observa o economista-chefe para a China Expandida do ING, Lynn Song, em nota a clientes.