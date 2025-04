Reino Unido: Starmer diz que reagirá às tarifas com 'cabeça fria' e promete negociar com Trump

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta quinta-feira, 3, que reagirá com a "cabeça fria e calma" ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs uma tarifa de 10% sobre as importações provenientes do país.

Em reunião com líderes empresariais, o premiê disse que "claramente haverá um impacto econômico" com a medida, mas que ainda espera conseguir a retirada das tarifas por meio de um acordo comercial com Washington.