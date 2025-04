Petróleo fecha em forte queda com percepção de tarifas mais agressivas e decisão da Opep+

Os contratos futuros de petróleo perderam nesta quinta-feira, 3, os ganhos acumulados nas últimas semanas com a percepção de que as "tarifas recíprocas" anunciadas na quarta-feira, 2, pelo presidente Donald Trump foram mais agressivas do o esperado, o que aumentou as preocupações sobre uma desaceleração da economia global e a consequente redução da demanda pela commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio caiu 6,64% (US$ 4,76), fechando a US$ 66,95 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), cedeu 6,42% (US$ 4,81), alcançando US$ 70,14 o barril.