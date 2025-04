Ouro fecha em queda, mas segue acima de US$ 3.100 com incertezas sobre tarifas

O contrato de ouro para junho recuou 1,41%, fechando a US$ 3.121,7 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os preços do ouro caíram no pregão desta quinta-feira, 3, mas permaneceram acima dos US$ 3.100 por onça-troy, impulsionados pela busca dos investidores por proteção em meio à mais recente ofensiva tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump.

Para o Swissquote Bank, as tarifas anunciadas por Trump foram mais agressivas do que o esperado. O temor de retaliações dos parceiros comerciais dos EUA deve continuar sustentando a demanda pelo metal dourado. A China anunciou que restringirá os investimentos nos EUA, a Europa alertou que haverá retaliações e o Japão disse que protegerá as indústrias e empregos nacionais.

"O ouro pode continuar valorizado ao longo do ano, impulsionado por riscos geopolíticos e incertezas econômicas", afirmou Robert Crayfourd, gestor do fundo Golden Prospect Precious Metals.

No acumulado de 2025, o ouro já subiu mais de 15%, sustentado por compras defensivas, preocupações com uma possível recessão e aportes robustos em fundos lastreados no metal, além da forte demanda por parte dos bancos centrais.

Para James Steel, analista de metais preciosos do HSBC, os bancos centrais devem seguir comprando ouro neste ano como forma de diversificação diante da volatilidade do dólar. No entanto, ele pondera que "nem tudo será um mar de rosas".