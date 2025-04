Opep+ fará aumento de produção de petróleo em maio acima do esperado; decisão pressiona preços

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, conhecida como Opep+, concordou em aumentar a produção de petróleo em maio, em níveis acima do esperado anteriormente, após reunião virtual nesta quinta-feira, 3, entre seleto grupo de membros. A decisão ampliou a pressão sobre os preços da commodity, estendendo perdas da manhã desta quinta.

Oito países da Opep+ participaram do encontro e disseram que aumentarão a produção em 411 mil barris por dia (bpd) no mês que vem - o equivalente a três incrementos mensais - citando "fundamentos saudáveis" e uma "perspectiva positiva" do mercado.