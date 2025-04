Macron diz que tarifas de Trump são 'brutais' e resposta será mais 'massiva' do que anterior

As tarifas anunciadas na quarta-feira, 2, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são "brutais e infundadas", afirmou o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele defendeu que a Europa responda às sobretaxas impostas pelo republicano "setor por setor" e classificou as medidas como um "choque para o comércio internacional". O francês também prometeu retaliações mais "massivas" do que as anteriores.

"A resposta ao anúncio das tarifas dos EUA ontem será mais massiva do que a resposta anterior", disse Macron em coletiva de imprensa. "Se os europeus trabalharem juntos em sua resposta às tarifas dos EUA, conseguiremos desmantelá-las", acrescentou.