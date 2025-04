Integrante da Comissão Europeia vê tarifas como 'péssimas notícias' para EUA e para o mundo

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia (CE), Teresa Ribera, afirmou que é "claro que vamos defender a economia da Europa", em reação às tarifas recíprocas anunciadas na quarta-feira, 2, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante evento no fim da manhã, ela classificou as sobretaxas norte-americanas como "péssimas notícias tanto para os EUA quanto para todo o mundo".

"Nós nos manteremos firmes, mas sempre abertos ao diálogo. Mas as tarifas não são boa notícia. As tarifas mudam nossas relações comerciais com os EUA, mas não com o resto do mundo", disse Ribera.