Ibovespa descola de queda em NY, tentando defender os 132 mil pontos com menor tarifa ao Brasil

O Ibovespa avança no fim da manhã desta quinta-feira, 3, após operar indefinido no início da sessão, em meio ao forte recuo dos índices de ações internacionais na esteira do anúncio do tarifaço na quarta-feira à tarde pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A queda dos juros futuros em sintonia com os rendimentos dos Treasuries e a desvalorização do dólar frente o real reforçam o clima positivo para o principal indicador da B3.

"No relativo, o Brasil sai menos prejudicado. O governo está assumindo uma postura pragmática, não querendo retaliar. Então, além de as tarifas impostas serem menores 10%, a postura que tem adotado abre espaço para negociar", avalia Eduardo Carlier, co diretor de gestão da Azimut Brasil Wealth Management. "Na largada, o combo - real apreciando, juros futuros caindo e Ibovespa subindo -, o Brasil está se saindo bem."