Constellation assina contrato de R$ 170 mi com Petrobras para descomissionar poços

A Constellation, antiga Queiroz Galvão Óleo e Gás, assinou contrato de US$ 170 milhões com a Petrobras para operação da plataforma de perfuração Admarine 511, do tipo jackup, da ADES Holding Company.

Projetada para operar em profundidades de até 114 metros, a unidade será usada em campanha de "tampão e abandono" (P&A, na sigla em inglês) de poços em águas rasas das bacias de Sergipe, Alagoas, Ceará e Potiguar.