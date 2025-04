Canadá está reforçando laços com outros parceiros confiáveis após tarifas, diz premiê

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que o Canadá está reforçando laços com outros parceiros comerciais. "Parceiros confiáveis são mais importantes que nunca, com tarifas de Donald Trump", disse.

Ele revelou ter conversado com líderes como a presidente do México, Claudia Sheinbaum, o chanceler alemão, Olaf Scholz, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron.