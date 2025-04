Taxas de juros se firmam em queda após Trump anunciar tarifa mínima de 10% para Brasil

À espera do anúncio das tarifas recíprocas pelo governo Trump, que ocorreu somente no fim da tarde, o mercado de juros teve uma sessão volátil, mas no fechamento as taxas se firmaram em baixa nesta quarta-feira. Os investidores receberam bem a informação de que, dentro do pacote, o Brasil receberá a alíquota mínima de 10%, muito abaixo dos 34% da China e 20% da União Europeia. Até então, a manhã havia sido de queda, ainda na esteira da correção técnica vista desde a segunda-feira e com o resultado fraco da produção industrial, mas as taxas zeraram o recuo à tarde, oscilando entre a estabilidade e alta, em linha com a virada da curva dos Treasuries.

Pouco depois das 17 horas, Trump iniciava seu discurso na Casa Branca, confirmando que havia assinado a ordem para das tarifas recíprocas e a taxa de 25% para carros importados. Ele anunciou que irá impor uma tarifa de 10% para as importações brasileiras, a alíquota mínima sobre as importações proposta pelo chefe do executivo americano. A medida começará a valer a partir da zero hora desta quinta-feira, 3. O juro do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou a 14,980%, de 14,991% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2027 caiu de 14,84% para 14,79%. O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 14,57% (de 14,60%). A exemplo dos últimos dias, o exterior manteve-se como referência principal para a dinâmica das taxas. A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de fevereiro teve efeito de baixa, mas limitado, sobre a curva no começo dos negócios, e só na ponta curta, mas à tarde se dissipou. "Juros aqui estão seguindo o mercado americano. Até começaram o dia fechando com a produção industrial mais fraca, mas a curva americana passou a ser preponderante", resumiu o economista-chefe da Meraki Capital, Rafael Ihara. Os retornos dos títulos do Tesouro dos EUA oscilavam em baixa pela manhã, refletindo a aversão ao risco que pautou a espera pelo anúncio das tarifas, por sua vez, explicada pelo temor de que provoquem um hard landing da economia americana e com impacto global. "Houve bastante antecipação de um anúncio agressivo nos últimos dias, mas Trump sempre pode surpreender", afirma Ihara.