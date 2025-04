Por 283 votos a 85, Câmara rejeita requerimento do PL para adiar discussão da reciprocidade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em meio ao debate sobre o requerimento, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), chegou a classificar o movimento do PL como "pirraça".

O deputado ainda cobrou o partido opositor sobre a sinalização feita pelo líder Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) ao agronegócio durante a votação sobre o regime de urgência da Reciprocidade.

Durante a orientação das bancadas sobre o regime de urgência do o PL, a minoria e a oposição chegaram a sinalizar uma obstrução. No entanto, após ser atingido o quórum para a votação, Sóstenes e os demais líderes das respectivas bancadas mudaram de opinião, em "defesa do agro". "Não vamos boicotar quem mais produz, o PL estará do lado do agro sempre", indicou Sóstenes.

Outros líderes também reagiram à movimentação do PL. "Quem é patriota não quer adiar essa matéria. Defende a nossa economia e a indústria nacional", afirmou a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) sobre o requerimento do PL.