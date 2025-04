Ministra afirma que Reino Unido não quer 'agir com pressa' sobre tarifas de Trump

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, afirmou que o país não quer "agir com pressa" diante das tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta quarta-feira, 2, contra diversos países. "Vamos ver primeiro como outros países respondem às sobretaxas. Já discuti também com vários países da União Europeia sobre qual poderia ser a melhor medida em contrapartida às tarifas americanas", destacou.

Durante discurso no Parlamento britânico, uma semana após as projeções de primavera, Reeves enfatizou as "boas relações" comerciais com os EUA e ressaltou que o primeiro-ministro Keir Starmer "está em conversas" com Washington para aprimorar os acordos bilaterais. "Não vamos fazer nada que possa prejudicar nosso acordo econômico com os EUA e não queremos ver barreiras comerciais para o Reino Unido com outros países", acrescentou. "Entendo a posição dos EUA. O governo americano está focado em melhorar a competitividade da economia global."