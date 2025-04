Casa Branca usa primeiro mandato de Trump para defender efetividade de tarifas antes de anúncio

Há poucas horas de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar detalhes sobre as tarifas retaliatórias, a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que "tarifas funcionam" e justificou sua eficácia a partir do primeiro mandato do republicano, de 2017 a 2021.

"Apesar da retórica dos políticos e da mídia, estudos têm mostrado repetidamente que as tarifas são uma ferramenta eficaz para atingir objetivos econômicos e estratégicos - assim como fizeram no primeiro mandato do presidente Trump", menciona o informativo divulgado no início da tarde desta quarta-feira.