BCE/Schnabel: fragmentação do comércio é estruturalmente prejudicial para economia e inflação

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou que a fragmentação do comércio global é "estruturalmente prejudicial" para o crescimento econômico e a inflação da zona do euro, em apresentação preparada para evento e divulgada hoje pela instituição.

A dirigente destacou que, no momento, a economia europeia segue em recuperação gradual e que o processo de desinflação continua rumo à meta de 2%, embora note os riscos das mudanças no comércio e nas políticas tarifárias para os mercados europeus.