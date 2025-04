Taxas de juros recuam com retornos de Treasuries, de olho em Haddad e Galípolo

Os juros futuros estão em baixa na manhã desta terça-feira, 1, em linha com os rendimentos dos Treasuries e na contramão do dólar, que tem leve alta ante o real. Em dia de agenda fraca, a liquidez pode ser mais reduzida. No radar estão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre agenda em Paris, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de sessão solene na Câmara dos 60 anos do BC.

"Os EUA têm uma posição muito confortável em relação ao Brasil, porque ele é superavitário tanto em relação a bens quanto a serviços. Nos causaria certa estranheza se o Brasil sofresse uma retaliação injustificada dos EUA", disse Haddad na manhã desta terça.