Tarifas devem apresentar desafios para a inflação e emprego, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Thomas Barkin, disse que tarifas devem apresentar desafios para a inflação e para o mercado de trabalho, ao participar de sessão no Council on Foreign Relations, nesta terça-feira, 1º de abril. Segundo ele, há uma grande incerteza na economia dos Estados Unidos.

De acordo com o dirigente, o mercado de títulos está "cada vez mais sinalizando riscos de recessão".