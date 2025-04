Primeiro-ministro do Japão diz que buscará isenção das tarifas americanas

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse nesta terça-feira, 1, que continuará buscando a isenção das tarifas impostas pelos Estados Unidos e afirmou que o governo apoiará as pequenas empresas afetadas pela política comercial da gestão de Donald Trump. No domingo, 30, o presidente americano disse que "todos os países" serão atingidos por tarifas recíprocas que deverão entrar em vigor na quarta-feira, 2. Ao falar sobre a economia japonesa, Ishiba disse esperar que o crescimento dos salários supere o da inflação em breve. *Com informações de Dow Jones Newswires.