Ministérios empenharam 11,04% dos recursos do PLOA no 1º tri, afirma secretário do Planejamento

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, informou nesta terça-feira, 1º de abril, que os ministérios empenharam no ano até o dia 31 de março 11,04% das despesas discricionárias autorizadas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, de um total de R$ 217,49 bilhões. A Pasta lançou nesta terça um portal com acesso aberto para fazer consultas e cruzamento de dados, que será atualizado diariamente. As primeiras informações do Portal MPO Transparente abordam os números do Orçamento.

Já as regras de restrição orçamentária, que serviram de base para as estimativas apresentadas nesta terça, seguem o artigo 70 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que autoriza a execução provisória de um conjunto específico de despesas enquanto o Orçamento ainda não era votado pelo Congresso.

De acordo com o Ministério do Planejamento, de um montante total de R$ 217,49 bilhões em despesas discricionárias previstas no PLOA, o artigo 70 da LDO autoriza o empenho de R$ 82,83 bilhões no ano até o fim do mês passado. Até o momento, os órgãos conseguiram empenhar apenas R$ 24 bilhões (11,04% do autorizado).

No último dia 21 de março, o governo federal garantiu uma limitação ainda maior que a LDO na execução de recursos ao longo do ano ao publicar o decreto que dispõe sobre as regras orçamentárias para 2025. O documento indica uma transição entre o atual momento de execução provisória do Orçamento até o seu início de fato.

Os números divulgados nesta terça, no entanto, não levam em consideração as regras estabelecidas pelo decreto. O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Clayton Montes, informou que, tendo como base essa restrição maior, os órgãos poderiam empenhar até maio cerca de R$ 50 bilhões - abaixo dos R$ R$ 82,83 bilhões permitidos até a segunda-feira pelo artigo da LDO.