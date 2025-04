Ibovespa ignora queda em NY e sobe a 131 mil pontos, com sinal de fluxo e alta do minério

Conforme o operador de renda variável da Manchester, as dúvidas com o tarifaço tem elevado as preocupações com uma desaceleração da economia americana, o que acaba atraindo fluxo para países como o Brasil. "Vem não por fundamentos, pois aqui nada mudou principalmente em relação ao fiscal. Não vimos nenhuma melhora fundamentalista no Brasil", acrescenta.

"Será preciso avaliar os impactos e consequências, além de eventuais mudanças no curso das medidas dos Estados Unidos. Isso significa dizer que a prudência nos investimentos de risco e a volatilidade dos mercados devem continuar", estima Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.

No foco dos investidores hoje ficam PMIs no exterior e no Brasil. Além disso, o mercado monitora falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do BC e depois se reúne com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, em meio à compra de uma fatia da instituição pelo BRB, por R$ 2 bilhões. Pessoas envolvidas na negociação não descartam a entrada também do BTG Pactual na operação. Fora do Ibovespa, ontem as ações do BRB dispararam quase 90%. Hoje, arrefeciam os ganhos para 16% (ON) e 10% (PN).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre agenda em Paris, também fica no radar. Nesta manhã, Haddad ressaltou que os Estados Unidos têm posição confortável em relação ao Brasil, pois o país é superavitário. "Nos causaria certa estranheza se o Brasil sofrer retaliação injustificada dos EUA."