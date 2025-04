Hugo Motta: Ameaça de tarifaço dos EUA ensina que não existe Brasil de esquerda ou de direita

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos - PB), afirmou nesta terça-feira, 1º, que a ameaça de tarifaço ao Brasil, por parte do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deve ensinar aos parlamentares que "definitivamente, nas horas mais importantes, não existe um Brasil de esquerda ou de direita, existe apenas o povo brasileiro".

"Nós, representantes do povo, temos que ter a capacidade de defendê-lo acima das diferenças. Pois é isso que o povo espera de nós, que pensemos de forma diferente sim, mas não quando nosso povo está ameaçado. Quando o povo corre qualquer tipo de perigo, temos que nos unir porque, antes e acima de tudo, está o povo e tudo fica menor quando a referência é o povo. Ninguém é dono ou pode falar pelo povo. Não é hora de seguirmos ninguém, mas agirmos com desprendimento político, sem qualquer tipo de mesquinhez e agir com altivez, mas sem falsos heroísmos", declarou antes de abrir a ordem do dia nesta tarde.