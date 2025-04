Comissão Europeia multa montadoras em 458 mi de euros por investigação de reciclagem de carros

A Comissão Europeia multou 15 fabricantes de automóveis e a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) em um total de cerca de 458 milhões de euros por participarem de uma organização de longa duração de reciclagem de veículos em fim da vida útil, que são os carros que não estão mais aptos para uso. Apesar do envolvimento, a gigante alemã Mercedes-Benz não foi multada, pois revelou o cartel à Comissão sob o programa de leniência. Todas as outras montadoras admitiram ligação com o cartel e concordaram em resolver o caso.

A investigação da Comissão revelou que, por mais de 15 anos, as montadoras e a ACEA firmaram acordos anticompetitivos e se envolveram em práticas concertadas relacionadas à reciclagem desse tipo de veículo.