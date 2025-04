Casa Branca diz que 2 de abril será uma das datas mais marcantes da história moderna

O dia 2 de abril será uma das datas mais marcantes da história moderna, disse a a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. "Quem fabricar nos EUA, não pagará nenhuma tarifa", afirmou a representante em coletiva de imprensa nesta terça-feira. "Presidente tomará medida histórica para melhorar a competitividade dos EUA."

Leavitt afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava olhando práticas do passado no que tange as tarifas e tinha uma reunião nesta quarta com seu time de comércio e tarifas para aperfeiçoamento das decisões.