ANP diz que investimentos em exploração podem chegar a US$ 2,3 bi entre 2025 e 2028

Somente em 2025, a expectativa é que o segmento atraia US$ 1,5 bilhão. "A perfuração de poços é a atividade que mais terá impacto nos investimentos previstos para o ano de 2025, com US$ 1,1 bilhão projetado para a perfuração de 25 poços exploratórios. Isso representa 73,5% dos investimentos estimados para este ano", informou a agência.

Após anos com um desempenho morno, a atividade de exploração de blocos de petróleo e gás no País deve atrair US$ 2,3 bilhões em investimentos entre 2025 e 2028, informou nesta terça-feira, 1º de abril, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quanto ao investimento total previsto para 2025, cerca de 95% estão concentrados nas bacias marítimas, segundo a ANP.

Para as bacias da Margem Leste (bacias marítimas de Pernambuco-Paraíba, Sergipe-Alagoas, Jacuípe, Camamu-Almada, Jequitinhonha, Cumuruxatiba, Mucuri, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas), o total pode chegar a US$ 1,45 bilhão, o que representa 93,6% dos investimentos totais previstos para o ano de 2025 e 98,8% dos investimentos previstos a serem realizados em bacias marítimas no mesmo ano.

A Petrobras será a locomotiva desses investimentos, com previsão de aplicar US$ 7,9 bilhões em Exploração no período do Plano de Negócios 2025-2029. A aceleração desse segmento na empresa já está dando resultados, com duas descobertas recentemente divulgadas.