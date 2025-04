AgroGalaxy tenta captar R$ 292 milhões com venda de carteira de créditos vencidos

A operação pode render R$ 292 milhões à companhia e envolve a cessão de recebíveis originados da comercialização de insumos com produtores rurais inadimplentes. No documento, o CFO e diretor de Relações com Investidores da AgroGalaxy, Luiz Conrado Sundfeld, afirma que a carteira é composta por "notas promissórias, duplicatas mercantis e outros instrumentos, vencidos e não pagos, os quais ainda não são objeto de cobrança judicial". O acordo também prevê a cessão de novos créditos inadimplentes que venham a ser gerados até dezembro de 2034.

A AgroGalaxy protocolou, nesta segunda-feira (31), uma proposta vinculante para a venda de créditos vencidos com valor nominal de R$ 683,27 milhões, como parte de sua estratégia de captação de recursos em meio à recuperação judicial. A medida, formalizada por meio de Fato Relevante divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), após o fechamento do mercado, foi anunciada no mesmo dia em que a primeira convocação da assembleia geral de credores foi encerrada por falta de quórum.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A proposta de aquisição foi feita por dois Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) - o Agro FIDC e o Carteira Futuro FIDC - e contempla uma estrutura de pagamento híbrida. A parte fixa inclui dinheiro e R$ 300 milhões a serem quitados por meio de dação em pagamento de créditos sujeitos à recuperação judicial. A parte variável corresponde a 50% do valor que for efetivamente recuperado dos devedores inadimplentes pela estrutura adquirente ao longo do tempo.

A transação, caso aprovada, representará uma antecipação de liquidez para a companhia, que tenta avançar com seu plano revisado de recuperação judicial, protocolado em 21 de março. Mais cedo, a assembleia de credores convocada para esta segunda-feira foi encerrada sem deliberações, após contar com a presença de apenas 160 dos 3.852 credores habilitados - um quórum de 4,15% em número, embora os presentes representassem R$ 3,48 bilhões, ou 82,74% do valor total da dívida reconhecida. A segunda convocação da assembleia foi marcada para o dia 9 de abril, às 13h30, com instalação possível com qualquer número de participantes, conforme prevê a legislação de recuperação judicial. O encontro será realizado em formato híbrido.

No plano revisto, a companhia propõe diferentes condições para classes distintas de credores. Fornecedores e produtores rurais considerados estratégicos - aqueles que continuaram operando com a empresa após o pedido de recuperação - terão pagamento integral em 10 anos, sem deságio e com dois anos de carência. Para bancos parceiros, o pagamento também será integral, em até 11 anos, com correção pelo IPCA e carência semelhante. Já credores quirografários sem garantias reais devem enfrentar um deságio de 85%, com pagamento em até 16 anos, três anos de carência e atualização monetária pela TR acrescida de 0,5% ao ano. Micro e pequenas empresas poderão escolher entre o recebimento de R$ 1 mil à vista ou o valor integral, a ser pago com dois anos de carência.

A revisão do plano decorre de objeções formais apresentadas por mais de 80 credores, entre eles instituições financeiras, fornecedores de insumos, empresas de transporte e concessionárias de energia elétrica, que consideraram excessivamente assimétricas as condições propostas na versão original, protocolada em 2 de dezembro de 2024. O novo texto introduz alterações como a possibilidade de leilão reverso de dívidas, no qual credores dispostos a aceitar maior deságio teriam prioridade nos pagamentos, a depender da disponibilidade de caixa ou da entrada de investidores.