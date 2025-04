Ações baratas levam empresas a avaliar saída da Bolsa de Valores

A queda acentuada no valor das ações na Bolsa brasileira (B3) tem levado muitas empresas a adotar estratégias para reagir às cotações baixas. Algumas estão buscando a assessoria de bancos de investimento para esclarecer dúvidas sobre o fechamento de capital, enquanto outras implementam medidas de proteção. Essas iniciativas incluem acordos com acionistas e ajustes em cláusulas que restringem o aumento de participação no capital, com o objetivo de dificultar a ação de investidores oportunistas no caso de ofertas hostis de compra.

As cotações de algumas empresas da Bolsa estão bastante descoladas de fundamentos econômicos do negócio. Ou seja, apesar do bom desempenho dos ativos, as ações estão em queda. Na B3, não é difícil encontrar companhias com quedas acima de 90% em suas ações nos últimos 12 meses. A Gafisa, por exemplo, caiu 87%; Braskem, 59%; Vamos, 50%; e Raízen, 48%.