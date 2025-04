Sessão do TCU terá processos sobre termelétricas, renúncia tributária e cartão corporativo

O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia na quarta-feira, 2, uma auditoria operacional sobre a participação das termelétricas na matriz nacional. O escopo da análise abrange uma avaliação sobre modicidade tarifária e emissão de gases de efeito estufa (GEE). Em outra seara, a Corte de Contas vai avaliar um processo de acompanhamento realizado para verificar a conformidade das medidas normativas adotadas para a criação de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCCs) e para a concessão e ampliação das renúncias de receitas tributárias no exercício de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esse processo envolve a Casa Civil, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento e Orçamento. Também na pauta há o primeiro ciclo do acompanhamento contínuo dos gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) - o chamado "cartão corporativo" do presidente da República.

A pauta de quarta-feira ainda pode ser atualizada, com retirada ou inclusão de processos. Vejas as principais discussões previstas: *Denúncia sobre possíveis irregularidades em investimentos diretos no capital social de empresa. Unidade jurisdicionada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; Fundação dos Economiários Federais e Fundação Petrobras de Seguridade Social; *Representação em que se solicita posicionamento do TCU a respeito da fixação, na LDO de 2024, de regras de limitação de empenho e pagamento previstas no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face do novo Regime Fiscal;

*Denúncia sobre supostas irregularidades em emissão de guia de utilização que teria possibilitado a extração ilegal de minério de ferro; *Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de duplicação e adequação de capacidade e segurança na rodovia BR-010/MA, na travessia urbana de Imperatriz/MA; *Primeiro ciclo do acompanhamento contínuo dos gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF);

*Acompanhamento com a finalidade de avaliar medidas normativas para a criação de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCCs) e para a concessão de renúncias tributárias no exercício de 2023; *Auditoria com o objetivo de avaliar a participação das termelétricas na matriz elétrica nacional, considerando sua relevância para o desenvolvimento do setor e segurança energética, incluindo avaliação comparativa quanto à modicidade tarifária e emissão de gases de efeito estufa (GEE); *Acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União referentes ao 3º bimestre de 2024;