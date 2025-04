Novo CEO da Intel planeja reviravolta e diz que empresa 'precisa melhorar'

A Intel tem muito trabalho duro pela frente, disse nesta segunda-feira, 31, seu CEO, Lip-Bu Tan, que foi nomeado no início do mês. Tan afirmou que as primeiras conversas com os clientes lhe ensinaram que a Intel se afastou demais das necessidades do setor e ficou atrás de seus concorrentes no que diz respeito à inovação.

"Precisamos melhorar", declarou ele durante seu discurso de abertura na conferência Intel Vision, em Las Vegas.